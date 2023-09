Neueröffnung an der Königstraße Krefeld Was ein Mann heute im Schrank haben sollte

Es ist ein gutes Signal für die Krefelder Innenstadt. Denn eigentlich war das Aus für das House of Cavani an der Königstraße 80 schon beschlossene Sache. Dann änderten Wolf Schinke und Alexander Werner ihre Meinung: „Wir haben überlegt, ob uns nicht etwas Intelligenteres einfallt als abzuschließen“, sagt Werner, der auch Mitglied der Werbegemeinschaft ist. Gerade in schweren Zeiten für den Einzelhandel und am Vorabend entscheidender Einschnitte in der City wie die bevorstehenden Schließungen der großen Häuser Kaufhof und Primark, ist ihre Entscheidung für die Krefelder Geschäftslandschaft extrem wichtig. Am Freitag, 22. September, eröffnen sie in ihrem ehemaligen Ladenlokal ihr neues Geschäft: „JackeHose Co.“ oder wie es im Untertitel heißt: „för Mannslüh“ - auch diese Ergänzung in Krieewelsch Platt ist ein Bekenntnis zu Krefeld.