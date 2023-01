IT-Leiter mit 30 Jahren SWK-IT: Mit jungem Team in die Zukunft

Doch warum ist er mit all seinen Qualifikationen weiter beim Unter­nehmen und nicht zu einem großen Konzern mit den genannten hohen Ge­hältern abgewandert? Sacherow über­legt nicht lange: „Hier wurde mir praktisch von Beginn an großes Ver­trauen entgegen gebracht. Ich habe mit 27 Jahren mein erstes großes Projekt bekommen. Da wurde ein richtigge­hendes Inhouse-Startup aufgebaut. Bis dahin hatten wir zugekaufte Software, die wir nur leicht ange­passt haben. Ich durfte dann die ‚agile Softwareentwicklung‘ leiten und wir haben ange­fangen, vollständig eigene Lösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Dabei bekomme ich von der Konzernführung viel Vertrauen und große Freiheit. Ich kann mich hier einbringen und an wichtigen Themen wie der Energie- und Ver­kehrswende direkt an der Basis mit­arbeiten. Die SWK bieten ja von ÖPNV über Strom und Gas bis zur Entsorgung ein breites Portfolio an Zukunftsthemen an. Das ist für mich sehr reizvoll“, sagt er.