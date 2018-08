Ist der KFC-Präsident Ponomarev neuer Sponsor der Krefeld Pinguine?

Krefeld Die Chefs des KFC und der Pinguine sitzen beisammen. Heute präsentiert der Eishockeyklub den Hauptsponsor.

(ths) Wer sich so auf den Präsentierteller setzt, öffnet Spekulationen Tor und Tür. Wolfgang Schulz, Aufsichtsratsvorsitzender der Pinguine, und Mikhail Ponomarev, Vorsitzender des KFC Uerdingen saßen in der Duisburger Schauinsland-Arena einträchtig nebeneinander und schauten sich das Fußball-Drittligaspiel der Kerefelder gegen den SV Meppen an. Und nicht nur sie jubelten beim 3:2-Sieg des KFC, sondern auch die Mannschaft der Pinguine, die ebenfalls im Stadion war.