Imagekampagne für geplanten Surfpark am Elfrather See Israelische Investoren besuchen Krefeld – Spitzensportler werben in Video für das Projekt

Unter dem Titel „Wir machen Welle für den Surfpark“ haben sich Prominente für den Surfpark ausgesprochen. Ziel ist es offensichtlich, der wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit der Surfparkgegner etwas entgegenzusetzen. In den Beiträgen werden Begründungen genannt, warum der Betreffende den Surfpark für wichtig hält oder sich darauf freut. Zum Teil werden unausgesprochen Gegenpositionen zur Argumentation der Gegner formuliert. So ist mehrfach von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Naturnähe des Surfparks die Rede – all das stellen die Klimaschützer scharf in Abrede. Auch der Kritik, es handele sich um ein elitäres Freizeitvergnügen, für das die Allgemeinheit mehr Anstrengungen zum Klimaschutz finanzieren müsse, wird inn dem Video indirekt widersprochen, weil der Surfpark als Freizeitattraktion für viele dargestellt wird.