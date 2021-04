Corona-Pandemie : Inzidenzwert steigt in Krefeld auf 238,8

Krefeld Corona-Fälle sind zunehmend auch in Kitas und Schulen. 57 schwere Covid-Fälle liegen mittlerweile in Krefelds Kliniken. 14 Patienten müssen intensivmedizinisch versorgt werden, acht werden künstlich beatmet.

An Kindertageseinrichtungen (Kitas) und Schulen hat es weitere bestätigte Corona-Fälle gegeben. An den Kitas Märklinstraße, Bischofstraße und im AWO-Familienzentrum Taka Tuka müssen sich nach jeweils einem Positivbefund insgesamt 20 Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. Ebenfalls betroffen ist die Gerd-Jansen-Schule des LVR. Nach einem Fall von Covid-19 gehen hier vier weitere Schüler in häusliche Absonderung. Je einen Corona-Fall gab es außerdem an der Gesamtschule Uerdingen und im Berufskolleg Glockenspitz. Dies führt zu insgesamt sechs Fällen von Quarantäne. Am Berufskolleg Vera Beckers sind drei Erkrankungen in unterschiedlichen Klassen aufgetreten. Insgesamt 22 Kontaktpersonen wurden vom Fachbereich Gesundheit in Quarantäne geschickt.