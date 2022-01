Intersport in Krefeld : Borgmann investiert – „Bekenntnis zur City“

Als Unternehmerpersönlichkeit einer der Treiber in Krefeld: Christoph Borgmann. Das Foto zeigt ihn beim Umbau seines Geschäfts im Jahre 2010. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Intersport Borgmann will sein Engagement mitten in der Krise auch als Signal des Aufbruchs verstanden wissen. Und er appelliert an Stadt, Politik, Unternehmer und Investoren, mehr für die Attraktivität der Innenstadt zu tun.