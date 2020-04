Einzelhandel : Intersport Borgmann darf nun doch öffnen

Freut sich, dass er wieder an den Start darf: Christoph Borgmann von Intersport Borgmann. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mach massiver Kritik erlaubt das Land NRW nun doch, dass große Geschäfte mit Teilflächen bis zu den erlaubten 800 Quadratmeter öffnen dürfen. Dazu gehört auch Intersport Borgmann in Krefeld. Ein Hamburger Gericht hat derweil sogar die komplette 800-Quadratmeter-Regel für unzulässig erklärt.

Nach massiver Kritik des Handels an einer entsprechenden Regelung des Landes NRW dürfen Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Ladenfläche nun doch mit reduzierter Fläche öffnen. Dazu zählt in Krefeld das Sportgeschäft Intersport Borgmann, das über eine Verkaufsfläche von rund 1900 Quadratmeter auf vier Geschossen verfügt. Ab Montag, 27. April, öffnet das Geschäft wie gewohnt um 10 Uhr – bespielt werden aber nur das Unter- und das Erdgeschoss. „Bei uns ist es problemlos möglich, die übrigen Geschosse abzusperren; wir freuen und, dass wir wieder an den Start gehen dürfen, selbstverständlich mit allen nötigen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen“, sagt Borgmann auf Anfrage.