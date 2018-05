Krefeld: Internationales Mode-Netzwerk feiert Jubiläum in Krefeld

Krefeld Das kommende Wochenende steht rund um das Deutsche Textilmuseum ganz im Zeichen des Vereins Netzwerk Mode Textil. Dabei handelt es sich um eine Organisation von Wissenschaftlern, Designern, Handarbeitern und Interessierten zum Thema Textilien. Im Zentrum der Arbeit des Vereins steht die Vernetzung von Menschen, die sich mit der Mode, Stoffen und Arbeitsweisen sowohl in der Vergangenheit, als auch der Gegenwart beschäftigen.

"Dass wir uns auch mit den Materialien und Arbeitsweisen befassen, macht uns weltweit einzigartig. Zwar gibt es in anderen Ländern wie Großbritannien, Niederlande oder USA schon seit vielen Jahren Vereine, die sich mit der Historie von Kostümen und Mode auseinandersetzen, aber auf die Themen Material und Techniken gehen sie nicht ein", berichtet Elisabeth Hackspiel-Mikosch. Sie ist nicht nur die zweite Vorsitzende des Vereins, sondern auch Professorin an der Akademie Mode und Design Düsseldorf und war Anfang des Jahrtausends wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Textilmuseums.

Sie und ihr Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Forschung in diesem Bereich zu unterstützen. Sie helfen auch bei Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationen und führen alle wissenschaftlichen Arbeiten des Bereichs seit 2000 in einer öffentlichen Datenbank. Den Verein gründeten sie im Jahre 2008 in Krefeld. Es ist weit mehr als ein Zufall, dass diese Gründung in der Seidenstadt geschah und nun, zum zehnten Jubiläum, findet das Jahrestreffen wieder hier statt.