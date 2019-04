Krefelder Persönlichkeiten erzählen : Unsere liebsten Kinderbücher

Foto: Schaulandt 7 Bilder Krefelder erzählen von ihren liebsten Kinderbüchern.

Krefeld Die einen haben heimlich Comics unter der Bettdecke gelesen, andere haben ganze Abenteuerserien verschlungen. Zum internationalen Kinderbuchtag erzählen Krefelder Persönlichkeiten von ihren Leseerfahrungen.

Als Barbara Rath noch ein Kind war, wurde sie des Öfteren von der Büchereiaufsicht aus der „Jungsabteilung“ gezogen. „Das kann sich heute keiner mehr vorstellen“, sagt die Autorin aus Krefeld, „aber damals waren die Kinderbücher mit einem roten und blauen Sticker gekennzeichnet und streng nach Mädchen- und Jungenliteratur getrennt“. Die Bibliothek habe sie trotzdem immer mit ihrem gewünschten Buch verlassen.

Mit klassischen Mädchenserien konnte Barbara Rath nie viel anfangen, lieber hat sie sich die Abenteuerbücher ihres Bruders geklaut, im elterlichen Regal gestöbert oder in dem naturwissenschaftlichen Lexikon mit den großen Bildern geblättert. Damals hatte das Buch nicht viel Konkurrenz innerhalb der Unterhaltungsmedien. Aber auch heute, in Zeiten der Digitalisierung, hält Barbara Rath es für unverzichtbar, dass Kinder lesen. „Wenn ich heute an Schulen frage, warum Lesen wichtig ist, bekomme ich immer ähnliche Antworten“, erzählt die Kinderbuchautorin. Es sei wichtig um die Sprache zu lernen und für den späteren Beruf. Viel entscheidender findet Barbara Rath aber, dass Kinder das Lesen später nutzen, um sich selbstständig aus mehreren Quellen informieren zu können. „Nur so kann die demokratische Staatsform funktionieren.“ Außerdem seien Kinder zwischen den beiden Buchdeckeln in Sicherheit: Sie können dort Abenteuer erleben ohne in Gefahr zu sein. Ein großer Vorteil sei der Perspektivwechsel, den sie beim Lesen einnehmen können: Sie können nicht nur in andere Welten, sondern auch in unterschiedliche Figuren schlüpfen. „Das fördert die Empathie.“ Barabara Rath hat schon viele Kinderbücher veröffentlicht – darin möchte sie die Kinder ernst nehmen und ihnen Selbstvertrauen geben.

Carsten Mennenöh fiel es schwer, von dem einen Buch zu reden, das ihn geprägt hat. „Ich bin in einer Buchhandlung aufgewachsen und hatte entsprechend kurze Wege, um Nachschub zu bekommen.“ Regelrecht verschlungen habe er „die drei Fragezeichen“, die übrigens auch heute noch von einer großen Fangemeinde gelesen werden, und „Karius und Baktus“. „Meine Eltern haben es mir geschenkt, als es frisch auf dem Markt war“, erzählt er. „Es ist nett gemacht, lustig und frech, das Lesen hat einfach Spaß gemacht“, erinnert er sich, „man lernt auch etwas dabei, ohne eine Mahnung zu hören. In der Buchhandlung hat er verschiedene Phänomene erlebt - da war einmal Harry Potter, der beinahe eine ganze Generation ans Lesen brachte, der Manga-Hype und seit neustem Gregs-Tagebuch. „Ich wünsche mir, dass es ein Türöffner für viele Kinder ist und sie weiterhin lesen.“ Denn beim Lesen werden sie nicht nur unterhalten, sondern trainieren auch noch das Textverständnis.

Jennifer Morscheiser erinnert sich noch gut an ihre erste „durchgelesende Nacht“, unter der Bettdecke schmökerte sie in „Der Brief für den König“ von Tonke Dragt. „Ich wurde von der Handlung so in den Bann gezogen, dass ich nicht schlafen konnte.“ In Büchern stecken Emotionen – „für mich war lesen immer intensiver als einen Film zu sehen, weil man viel mehr Zeit mit den Figuren verbringt.“ Überhaupt komme es in einem guten Kinderbuch auf die Figuren an – „die dürfen gerne auch Ecken und Kanten haben.“

Oberbürgermeister Frank Meyer konnte sich besonders für die Abenteuerbücher von Karl May begeistern – etwa für „Unter Geiern“. „Das hatte ich auch als Hörspiel und konnte es fast auswendig. Wie Winnetou und Old Shatterhand gegen skrupellose menschliche ‚Geier‘ kämpfen – das war für mich als Kind die ultimative Vorstellung von Heldentum. Heute mögen diese Bücher etwas altbacken und historisch fragwürdig wirken, aber es ist kein Zufall, dass die Geschichten Generationen fasziniert haben.“

Anne Poleska-Urban hat als Kinder gerne „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler gelesen, aber auch „Ronja Räubertochter“, „Pippi Langstrumpf“ und den „Räuber Hotzenplotz“. „Den lesen auch meine Kinder heute noch gerne“, erzählt sie und lacht. Besonders angetan hatte es ihr mit elf Jahren aber der „Krieg der Knöpfe“ von Louis Pergaud. Darin geht es um zwei Jugendbanden, die sich bekämpfen. Ärger gab es von den Eltern immer, wenn die Kleidung kaputt ging, deswegen war die größte Beute immer, wenn jemand einen Knopf oder Schnürsenkel ergattern konnte. „Vor ein paar Jahren fiel es mir bei einem Umzug in die Hände. Als ich es gelesen habe, fand ich es doch ganz schön heftig“, erzählt sie und lacht. Heute liest sie mit ihren Kindern vor dem Einschlafen, es ist ein Familienritual, ein „Moment der Ruhe“. Sie ist fasziniert davon, wie viel sich Kinder merken können. „Meine Töchter korrigieren mich, wenn ich etwas falsch vorlese, weil sie die Geschichten schon auswendig kennen.“

Info Feiertage für das Buch 2. April Der internationale Kinderbuchtag ist ein Aktionstag, der die Freude am Lesen wecken und das Interesse an Kinder- und Jugendliteratur fördern soll. Ursprung Seit 1967 wird er zum Geburtstag des Schriftsteller Hand Christian Andersen gefeiert. Gegründet wurde es durch die gemeinnützige Organisation „Internationales Kuratorium für das Jugendbuch“. 23. April Welttag des Buches, der am 23. April von der UNESCO initiiert wurde.