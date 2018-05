Krefeld: Interessengemeinschaft will die Krefelder Innenstadt aufwerten

Krefeld Von Verkehr bis Sauberkeit und Sicherheit: Christoph Borgmann präsentierte einen zehn-Punkte-Plan zu einer attraktiveren Krefelder Innenstadt.

Wenn in fünf Jahren die 650-Jahrfeier der Stadt Krefeld begangen wird, dann muss diese in einem anderen Licht erstrahlen. Das ist die Kernaussage, die Christoph Borgmann am Montagabend im Zuge seines Vortrags "Lebendige Innenstadt Krefeld" bei der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Krefeld traf. "Wenn heute ein Krefelder Freunde aus einer anderen Stadt erstmals nach Krefeld einlädt, dann zeigt er diesen die Burg Linn, den Stadtwald oder den Hülser Berg. Für die Innenstadt schämt er sich eher", sagte der Geschäftsmann und Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Ziel aber müsse es sein, dass die Innenstadt in besagten fünf Jahren zu den ersten Zielen einer solchen Besichtigung der Stadt gehöre.