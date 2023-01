Intelligente Technologien für Krefeld Bürgerbeteiligung zu Smart City geht in die zweite Runde

„Transparenz und Beteiligung sind zur Zielerreichung unerlässlich. Daher ist es uns wichtig, immer wieder ein Feedback einzuholen.“ Denn so könne das Team herausfinden, ob sich die Strategie auf dem richtigen Weg befände oder ob an manchen Stellschrauben noch nachjustiert werden müsse. Mithilfe der bisherigen Beteiligungen sind sechs Handlungsfelder als Oberthemen identifiziert worden, die in den kommenden Jahren im Rahmen der Smart City-Strategie angegangen werden sollen. Zu den Handlungsfeldern, die gemeinsam in den verschiedenen Veranstaltungen herausgearbeitet wurden gehören die Themen „Bildung und Teilhabe“, „Wirtschaft und Handel“, „Verwaltung“, „Mobilität“, „Umwelt und Klima“ sowie „Städtisches Leben“. „Darüber hinaus wurden drei Querschnittsthemen identifiziert, die für alle Handlungsfelder relevant sind und die wir bei der Umsetzung unbedingt beachten möchten, um Digitalisierungs- und Innovationspotenzial für Krefeld nutzbar zu machen“, schildert Markus Lewitzki, Chief Digital Officer (CDO) der Stadt Krefeld. Dazu zählen die Bereiche „Digitale und intelligente Infrastruktur“, „Urbanes Datenmanagement“ sowie „Wissenschaft und Innovation“.