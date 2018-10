Integrationsrat Krefeld: Boykottaufruf stößt in CDU auf Ablehnung

Integrationsrat: Boykottaufruf stößt in CDU auf Ablehnung

Krefeld (sti) Der Appell der Werte-Union Niederrhein und von Vertretern der CDU Uerdingen, die Krefelder CDU möge den Integrationsrat boykottieren, stößt auf Ablehnung: Der CDU-Stadtbezirksvorsitzende Uerdingen, Ulrich Lohmar, distanziert sich vom Vorgehen einiger Parteikollegen.

Zudem lehnen die Landtagsabgeordneten Marc Blondin und Britta Oellers die Forderung ab, die Fraktion solle sich aus dem Integrationsrat zurückziehen. Die CDU verstehe Integration als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, die die CDU auf Grundlage ihres Selbstverständnisses mitgestalten wolle. „Die Forderung, dass wir Christdemokraten uns aus der Mitarbeit im Integrationsrat zurückziehen sollten, findet absolut nicht meine Zustimmung und ist nicht zielführend“, so Oellers. CDU-Kreisparteichef Blondin erklärte, dass die Christdemokraten ihre Mitarbeit im Integrationsrat „in derselben Weise fortführen“ werden wie bisher. Dies sei allein schon deshalb nötig, „um mit demokratischen Mitteln Einfluss auf die Gestaltung der Integration in Krefeld zu nehmen und um über den Einsatz von Bundes- und Landesmitteln mitzuentscheiden“. Zudem widersprach Lohmar dem Eindruck, die CDU in Uerdingen sei „eine Art Zweigstelle der ‚Werte-Union‘“. Wörtlich: „Wenn sich einzelne Mitglieder des Vorstandes des CDU-Ortsverbandes dazu entscheiden, dieser Gruppierung beizutreten, ist das eine reine Privatangelegenheit“.