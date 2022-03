Wahl zur Dezernentin in Dinslaken : Integrationsbeauftragte Tagrid Yousef verlässt Krefeld

Tagrid Yousef geht als Sozialdezernentin nach Dinslaken. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums ist mit großer Mehrheit und in geheimer Wahl vom Dinslakener Rat zur Sozialdezernentin gewählt worden. In Krefeld war sie stark in der Öffentlichkeit präsent.

(vo) Tagrid Yousef, die seit 2014 das Kommunale Integrationszentrum in Krefeld leitet, verlässt die Stadtverwaltung und wird Sozialdezernentin in Dinslaken. Der Rat in Dinslaken hat sie in geheimer Wahl – für sie votierten 40 Mitglieder, sechs stimmten mit Nein, vier enthielten sich. Sie übernimmt das Amt zunächst für fünf Jahre. Tagrid Yousef ist in Krefeld das Gesicht der Integrationsarbeit geworden – ihr Amt hat zahlreiche Projekte entwickelt, sie war stark in der Öffentlichkeit präsent und hat sich auch für die Begegnungen der Religionen eingesetzt. Yousef ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern.

Der Aufstieg zur Dezernentin ist der vorläufige Höhepunkt in einer Laufbahn, in der sich Yousef alles hart erarbeitet hat. Sie kam als Kind palästinensischer Einwanderer 1968 mit ihren Eltern aus Palästina nach Essen. Zunächst ging sie auf eine Hauptschule – auch deshalb, weil ihr Vater der Meinung war, das sei genug für ein Mädchen, wie sie einmal berichtete. Doch sie war begabt; ihre Lehrer haben den Wechsel zum Gymnasium empfohlen. Das tat sie dann auch, trotz aller väterlichen Vorbehalte. Mit Fleiß und harter Arbeit holte sie alle Rückstände auf und machte Abitur. Ihr Vater hat ihre Emanzipationsgeschichte schließlich akzeptiert – eine wichtige Erfahrung, die ihre spätere Arbeit beeinflussen sollte.

Sie studierte Biologie bis zur Promotion und legte das Staatsexamen ab. Als Lehrerin an einem Berufskolleg in Duisburg ist ihr das Thema Integration quasi in den Schoß gefallen: Wann immer Kollegen Rat brauchten im Umgang mit Migranten, fragten sie Yousef. So bekam das Thema immer größere Bedeutung in ihrem Leben: An der Schule in Duisburg entwickelte sie ein Konzept zur Einbindung von Migrantenschülern. 2012 erhielt sie den Deutschen Lehrerpreis „Unterricht innovativ“, 2015 vertrat sie Deutschland beim internationalen Lehrergipfel „International Summit on the Teaching Profession“ (ISTP) in Kanada. So bekam sie fast folgerichtig den Zuschlag, als sie sich um die Leitung des Kommunalen Integrationszentrums Krefeld bewarb.