Instrumentenhersteller in Krefeld : Herr Kawai besucht die Burg Linn

Instrumentenhersteller in Krefeld

Krefeld Der Präsident des Musikinstrumentebauers Kawai intensiviert seine Beziehung zu Krefeld.

Hirotaka Kawai, CEO und President des japanischen Musikinstrumentenherstellers Kawai, hat von der Musikmesse in Frankfurt einen Abstecher nach Krefeld unternommen. Damit folgte er der Einladung von Oberbürgermeister Frank Meyer, die dieser im Vorjahr bei einem Besuch des Headquarters von Kawai in Hamamatsu ausgesprochen hatte. Hirotaka Kawai ist der Enkel des Firmengründers und führt das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren. Eine seine ersten Auslandsreisen führte ihn 1990 nach Krefeld, als im Europark Fichtenhain die Europazentrale eröffnet wurde. Das Unternehmen Kawai stellt Flügel, Klaviere und Digitalpianos sowie Aufnahmesysteme für Klaviermusik her.