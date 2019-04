Seifenhersteller : Insolvenzverwalter: Kaufinteressent für die Dreiring-Werke im Hafen

Krefeld Die 135 Beschäftigten der Dreiring-Werke im Krefelder Hafen dürfen aufatmen. Die Zukunft des traditionsreichen Seifenherstellers, der zur Kappus-Gruppe in Offenbach gehört, scheint gesichert. Insolvenzverwalter Franz-Ludwig Danko teilte am Dienstag mit, dass ihm mehrere verbindliche Kaufangebote von potenziellen Investoren vorlägen – auch für den Standort Krefeld.

Er strebe eine Sanierung über eine Investorenlösung an. Die verbindlichen Angebote bezögen sich überwiegend auf eine Paketlösung. Das heiße, die Konzepte der Bieter sähen jeweils vor, Kappus als Unternehmensgruppe zu übernehmen. Daneben gebe es ein verbindliches Angebot für einen Einzelstandort. „Die verbindlichen Angebote unterstreichen deutlich, dass die Bieter es ernst meinen“, sagte Danko. „Wir werden die Angebote jetzt prüfen und bewerten und auf dieser Grundlage in konkrete Kaufvertragsverhandlungen einsteigen.“

Danko betonte, dass man die Verhandlungen zügig, aber ohne Eile führen wolle. „Mit der derzeitigen Auslastung sind wir betriebswirtschaftlich in der Lage, die Standorte in Krefeld, Heitersheim und Riesa bis auf Weiteres auch aus eigener Kraft fortzuführen“, so der Insolvenzverwalter. „Unser Ziel ist deshalb nicht die schnellstmögliche, sondern die bestmögliche Lösung, und zwar für Gläubiger, Mitarbeiter und Kunden.“ Über die vorliegenden Angebote hinaus gibt es noch weitere Interessenten. Auch mit ihnen sollen die Gespräche weitergehen.

Am vierten Standort der Kappus-Gruppe in Offenbach, habe unterdessen die Ausproduktion begonnen. Weil die Gesellschaft fortlaufend hohe Verluste erwirtschaftete und auch kein belastbares Investoreninteresse bestand, hatten die Gläubiger im März die Einstellung des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft beschlossen (wir berichteten).

Die Kappus-Gruppe hatte im September des vergangenen Jahres Insolvenzantrag gestellt, nachdem sie durch stark gestiegene Rohstoffpreise und hohen Preisdruck in finanzielle Bedrängnis geraten war. Mit einem Jahresumsatz von rund 80 Millionen Euro und einer jährlichen Produktion von mehr als 70.000 Tonnen Seife gehört Kappus nach Angaben des Insolvenzverwalters zu den größten Seifenherstellern in Westeuropa. Das Unternehmen beliefert eine Reihe von Großkunden in Einzelhandel und Kosmetik mit Fest- und Flüssigseifen, die dann unter deren Markennamen in den Handel kommen.