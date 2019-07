Wirtschaft : Insolvenz: Dreiring baut 40 Arbeitsplätze ab

Krefeld Bislang hat Insolvenzverwalter Franz-Ludwig Danko den Betrieb der traditionsreichen Dreiring-Werke in Uerdingen mit allen 135 Beschäftigten weiterführen können. Am Dienstag teilte er der Belegschaft mit, dass künftig 40 Arbeitsplätze wegfallen.

Der zur Kappus-Gruppe gehörende Seifenhersteller „Dreiring-Werk & Co. KG“ in Krefeld müsse im Zuge der Sanierung Personal abbauen. Darüber habe sich Danko nach eigenen Angaben mit dem Betriebsrat geeinigt. Die Belegschaft sei am Dienstag am Standort informiert worden. Betroffen seien insgesamt 40 Arbeitnehmer, erklärte ein Sprecher.

Nach intensiven Verhandlungen habe sich Danko deshalb mit dem Betriebsrat über einen Abbau von 40 der insgesamt 130 Arbeitsplätze geeinigt. 30 Mitarbeiter würden betriebsbedingt gekündigt. Die Kündigungen würden zum Monatsende ausgesprochen und zur jeweiligen Kündigungsfrist wirksam. Hinzu kämen zehn befristete Arbeitsverhältnisse, die nicht verlängert werden, so der Sprecher. „Mit der reduzierten Personalstärke sind wir in der Lage, den Standort weiter fortzuführen und bleiben auf Sanierungskurs“, sagte Danko.

Bei der Investorensuche gebe es unterdessen Fortschritte: Der Interessent für die Übernahme der gesamten Kappus-Gruppe habe vor einigen Tagen ein verbindliches Angebot vorgelegt. Nach Zustimmung des Gläubigerausschusses wolle Danko demnächst in konkrete Kaufvertragsverhandlungen einsteigen. „Dass wir in Krefeld unsere Kostenstruktur in den Griff bekommen, wird natürlich auch von den potenziellen Investoren genau registriert, mit denen wir verhandeln“, so Danko. An den beiden weiteren Standorten der Kappus-Gruppe in Riesa und Heitersheim laufe der Geschäftsbetrieb stabil. Dort seien derzeit keine Personalmaßnahmen geplant.