Seifenproduzent: Insolvenzverwalter führt Geschäfte der Dreiring-Werke

Krefeld Das im Rheinhafen ansässige Unternehmen für die Seifenproduktion namhafter Marken muss als Teil der Kappus-Gruppe aus Offenbach saniert werden. Das Gericht hat Franz Ludwig Danko zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Die Geschäfte der Dreiring-Werk GmbH & Co KG im Krefelder Hafen bedürfen ab sofort der Zustimmung des Insolvenzverwalters Franz Ludwig Danko. Das Lohnunternehmen für Seifenprodukte mit rund 130 Beschäftigten und etwa 25 Millionen Euro Jahresumsatz gehört zur Kappus-Gruppe aus Offenbach – Westeuropas größtem Festseifenhersteller.

Das dortige Amtsgericht hat Danko vor wenigen Wochen im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung als gerichtlichen Vertreter bestimmt. Das hessische Familienunternehmen wird auf seinem Weg der Neustrukturierung und Konsolidierung ferner von Silvia Lackenbauer, Fachanwältin für Insolvenzrecht der Mentor Societät AG, als Mitglied der Geschäftsführung unterstützt.

Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, sieht die Unternehmensleitung in der sinkenden Nachfrage nach Seifenprodukten die Ursache für die Schieflage des Unternehmens, zu dem neben Krefeld und dem Stammsitz in Offenbach weitere Standorte im sächsischen Riesa und im baden-würrtembergischen Heitersheim gehören. Im Einzelhandel sei eine zunehmende Konzentration zu beobachten, die Einkaufsmacht der Discounter, der Drogerieketten und Supermarkt-

riesen wachse. Zuletzt habe die Gewinnspanne von Kappus nur noch bei lediglich knapp einem Prozent des Umsatzes gelegen. Der Verbraucher greife unter der Dusche und am Waschbecken mittlerweile lieber zu Flüssigseife als zum Seifenstück.