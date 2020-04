Mode in Krefeld : Innungsaktion: Maßschneider nähen Masken

Krefeld Für ihre Mund-Nasen-Masken haben die Maßschneider verschiedene Modelle kreiert. Die Masken werden aus Baumwolle oder Mischgewebe gefertigt und sind bei mindestens 60 Grad waschbar. Stoff und Farbe können auf Wunsch ausgesucht werden.

Die Innung verbindet dies mit einer Benefizaktion: Zehn Prozent des Verkaufserlöses spenden die Mode-Profis an die Krefelder Kindertafel. Die Mund-Nasen-Masken aus dem Maßatelier sind stark nachgefragt, wie Angelika van Neerven berichtet. „Privatleute gehören ebenso zu den Kunden wie Unternehmen, die Masken für ihre Mitarbeiter suchen. Manche Kunden haben uns auch gebeten, Masken an Angehörige zu senden, die weiter weg wohnen. Inzwischen verschicken wir die MuNa-Masken deutschlandweit“, sagt die Obermeisterin, die in Krefeld das Maßatelier Gika betreibt.

Diese Ateliers beteiligen sich an der Aktion: in Krefeld Mirjam Mergler (Rufnummer 01522-8957140), Sandra Wenk (0177-6200660), Schinke Couture (01516-8806245), Gika/Angelika van Neerven (0162-8559210), in Kempen Maria Stratmann (02152-518194) sowie in Korschenbroich Cornelia Bolten (02161-4021527). Weitere Infos auf www.anziehende-innung.de.