Diskussionsveranstaltung in Krefeld Innenstadtkoordinator spricht über Chancen für Krefelds City

Die Zukunft der Innenstädte beschäftigt Bewohner, Besucher, Geschäftsinhaber, Immobilieneigentümer, Politik und Interessenvertretungen gleichermaßen. Nicht immer liegt das Heft des Handelns bei den lokalen Akteuren. Bestes Beispiel für die Abhängigkeit von Dritten ist in Krefeld und vielen anderen Städten die Misere der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Bekanntlich schließt auch die Filiale in Krefeld am Neumarkt spätestens am 31. Januar 2024.