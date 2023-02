Ressourcen für die City bündeln Rathausspitze arbeitet an der „Zeitenwende“ für Krefeld

„Dieses Jahr ist eine Chance. Wir investieren in den nächsten fünf Jahren mehr als zehn Millionen Euro in die Innenstadt – das ist mehr Geld als je zuvor. Das Stärkungspaket Innenstadt könnte für Krefeld eine Zeitenwende werden“, betonte Dirk Plaßmann als Leiter des Oberbürgermeister-Büros. „In allen Fachbereichen muss die Innenstadt nun Priorität haben. Dabei gibt es keine Denkverbote zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.“