Kostenpflichtiger Inhalt: Früher in Krefeld, jetzt in Münster : Innenminister entlässt Polizeipräsidenten

Krefelds früherer Polizeipräsident Rainer Furth wurde in Münster aus dem Dienst entlassen. Foto: Thomas Lammertz

Krefeld Völlig überraschend ist Krefelds früherer Polizeipräsident in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Furth hat sich in Krefeld Verdienste erworben und auch in Münster einen Namen gemacht.