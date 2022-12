Ungewöhnlichesd Projekt von „FREIraum21“ Die Träume im Hardenbergviertel

Mit ihrer Aktion wollen die beiden Quartiershelfer des Werkhauses vor allem die Sichtbarkeit des Hardenbergviertels fördern. Dabei ist der „Tanz der Träume“ längst nicht das erste Projekt. In den kommenden Wochen sollen in den oberen Fenstern des Gebäudes an der Dießemer Straße 21, unmittelbar neben Kulturfabrik und Schlachthof gelegen, Filme laufen. Diese sind das Ergebnis eines Wettbewerbs des „FREIraums21“ und hatten das Thema „Rausch“. „Welchen genau, ob durch Substanzen oder durch Glück, Tanz, sonstige körperliche Betätigung, religiöse Erfahrungen oder was auch immer, haben wir bewusst offengelassen“, erläutert Simon. Leider sei die Resonanz eher gering ausgefallen. „Wir bekamen nur fünf Einsendungen und haben darum nur zwei erste Preise vergeben und das Preisgeld für diese Plätze zusammengelegt und durch Zwei geteilt. So gab es für jeden der beiden Siegereinsendungen je 350 Euro“, sagt der ehemalige Profitänzer, der in ganz Deutschland und weiten Teilen Europas auftrat.