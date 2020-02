Tipp der Woche : Infos zum Coronavirus: Die Gefahr ist in aller Munde

Medizinisches Personal in Schutzanzügen verlegt einen Coronavirus-Patienten in die Isolierstation einer Klinik in der zentralchinesischen Provinz Anhui. Foto: dpa/Uncredited

Krefeld An der Hochschule Niederrhein stehen am kommenden Mittwoch, 19. Februar, auf dem Campus Süd zahlreiche Experten zu den verschiedenen Aspekten der Krankheit Rede und Antwort. Es gibt 78 Gewerbetreibende oder Geschäftsführer mit chinesischer Staatsangehörigkeit in Krefeld.

Das Coronavirus ist derzeit in aller Munde, aber an fachlich fundierten Informationen fehlt es häufig. Wie gefährlich ist das Virus für mich? Was muss ich im Alltag beachten? Wie kann ich eine Ansteckung möglichst verhindern? An der Hochschule Niederrhein stehen am kommenden Mittwoch, 19. Februar, Experten zu den verschiedenen Aspekten der Krankheit Rede und Antwort. Die Veranstaltung ist öffentlich und findet von 15.30 bis 16.15 Uhr im Gebäude J, Obergath 79, Campus Krefeld Süd, statt.

Eingeladen hat Dr. Tobias Kimmel, Professor für Reinigungstechnologie am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen. Er leitet die Veranstaltung und spricht zum Thema Hygiene. Zuvor werden seine Kolleginnen und Kollegen Professor Anna Nickisch-Hartfiel aus der Mikrobiologie, Professor Benno Neukirch aus der Medizin und Professor Maria Weyermann aus der Epidemiologie jeweils fünf Minuten zu ihren jeweiligen Themen sprechen. Im Anschluss soll ausreichend Zeit für Fragen und Antworten sein.

Zahlreiche Krefelder Firmen pflegen intensive Kontakte in Richtung China, wo das Virus seinen Ursprung hat. „Es gibt nach derzeitiger Erkenntnis 78 Gewerbetreibende oder Geschäftsführer mit chinesischer Staatsangehörigkeit in Krefeld. Diese Zahl lässt jedoch überhaupt keine Rückschlüsse auf direkte Kontakte der Firmen aus unterschiedlichen Branchen oder regelmäßige Handelsbeziehungen nach China zu“, erklärt Stadtsprecherin Angelika Peters. Momentan sind laut Einwohnermeldestatistik 309 Menschen mit chinesischer Staatsangehörigkeit in Krefeld gemeldet, davon 308 mit Hauptwohnsitz und eine Person mit Nebenwohnsitz. Eine besondere Gefährdungslage für Krefeld wegen der umfangreichen Beziehungen zwischen der Seidenstadt und China sieht die Verwaltung nicht. „Krefeld erhält wie alle anderen Städte in NRW nahezu täglich neue, an die aktuelle Entwicklung angepasste Informationen vom Robert-Koch-Institut und dem Landeszentrum Gesundheit mit Handlungsanweisungen beziehungsweise Vorgaben für den Fall eines eventuellen Krankheitsverdachtes / Krankheitsfalles im Stadtgebiet“, ergänzt Peters.

Analog aller anderen meldepflichtigen Infektionskrankheiten wird den niedergelassenen Ärzten und den Kliniken die Behandlung obliegen, die Gesundheitsämter übernehmen die Ermittlung und das Monitoring eventueller Kontaktpersonen für den 14-tägigen Inkubationszeitraum zur Vorbeugung und gegebenenfalls frühzeitigen Identifizierung von Ansteckungsfällen.

Ökonomen der Deutschen Bank halten wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China eine Rezession in Deutschland für möglich. „Wir rechnen damit, dass das Coronavirus das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,2 Prozentpunkte dämpfen wird, sodass eine technische Rezession im Winterhalbjahr nunmehr zunehmend wahrscheinlich ist“, heißt es in einer aktuell veröffentlichten Studie. Da die Wirtschaftsleistung bereits Ende 2019 wegen der anhaltenden Industrieschwäche geschrumpft sein könnte, wäre dies das zweite Minus-Quartal in Folge. Ökonomen nennen das eine „technische Rezession“.