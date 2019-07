Ausgezeichnet : Incas für das beste Schulungscenter im deutsprachigen Raum ausgezeichnet

Große Freude bei der Incas Training und Projekte GmbH & Co KG in Fichtenhain: Gerhard Wächter und Stephan Otten bei der Feierlichkeit. Foto: incas/Rüdiger Barkat

Krefeld (RP) Die technologische Entwicklung verändert das Leben schneller, als es je in der Geschichte der Menschheit der Fall war. Es wird immer wichtiger, beruflich wie privat „am Ball“ zu bleiben und sich ständig fortzubilden.

Eine Anlaufstelle dafür ist das in Krefeld im Europark Fichtenhain ansässige Unternehmen Incas Training und Projekte GmbH & Co. KG. Dort erhalten Mitarbeiter hiesiger Unternehmen die Möglichkeit von Excel bis Blockchain und von Photoshop bis Virtual Reality nahezu alle Themen aus der IT-Welt als kompakte Klassenraumkurse besuchen zu können.

Aber Schulungen sind erst dann richtig gut, wenn auch das Umfeld stimmt. Dass das bei Incas der Fall ist, wurde jetzt von einer unabhängigen Ratingagentur bestätigt. Und nicht nur das: Incas Training wurde für seine Kundenorientierung in Krefeld für das beste Schulungscenter im gesamten deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. „Wir sind stolz darauf, hier in Krefeld seit 20 Jahren einen Hotspot der beruflichen Weiterbildung für Unternehmen anbieten zu können und mit unserem Qualitätsanspruch jedes Jahr erfolgreicher im Markt zu werden“, sagt Geschädtsführer Stephan Otten.

Die European Association for Training Organisations e.V., kurz EATO (Zusammenschluss der wichtigsten Bildungsorganisationen der D/A/CH-Region), zeichnet jährlich das Schulungscenter aus, bei welchem im ITCR (International Training Center Ratings®) die höchste Kundenorientierung gemessen wurde. In diesem Jahr konnte Incas Training sich in Bezug auf Services und Infrastruktur an die Spitze der Trainingsunternehmen setzen und so den Award nach Krefeld holen.