Karneval in Krefeld Ein Hoch auf Krefelds Kinderprinzenpaar

Es ist ein berührender Moment und der zweite große Auftritt für zwei blutjunge Karnevalisten: Fynn Kahé (9 ) und Emilia Kren (8) haben sich an diesem Samstag für die Proklamation im Saal der Schutzengelpfarre in Oppum mächtig herausgeputzt. So sieht jeder: Hier stehen zwei Regenten, die viel Freude haben an dem, was sie tun. Prinz Fynn I. und ihre Lieblichkeit Emilia I. sind Krefelds Kinderprinzenpaar.