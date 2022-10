Umbau der Einrichtung : Kastanienstraße: In neuer Kita in Uerdingen sind noch Plätze frei

Kastanienstraße: In neuer Kita in Uerdingen sind noch Plätze frei

Krefeld Das neue Gebäude steht an der Stelle des alten Kindergartens: In der Kastanienstraße hat die Evangelische Kirchengemeinde Uerdingen die Kindertagesstätte neu errichtet für eine nun viergruppige Einrichtung.

(RP) „Damit wird das Provisorium in dem ehemaligen Gemeindehaus in Stratum ein Ende nehmen,“ sagt die Leiterin des Kindergartens, Katrin Wolfinger. Die Einrichtung zieht Anfang 2023 wieder in die Kastanienstraße. Dann wird das neue Gebäude nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen werden.