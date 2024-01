Der Fliegende Holländer in Krefeld Weltdebüt bei Wagner-Premiere - warum Isländer ins Krefelder Theater kommen

Hovenbitzer baut eine Vorgeschichte und lässt in Sentas Kindheit blicken. Währen der Ouvertüre erlebt das Publikum ein kleines Mädchen, das genau weiß, was es will und von dem heldenhaften Holländer träumt. Am Ende ist Senta enttäuscht, dass der so gar nicht ihren Hero-Vorstellungen entspricht. Für so einen Kerl würde sie nicht in den Tod gehen... Wir dürfen gespannt sein.