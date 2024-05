Die nächste Premiere im Theater Krefeld Das Ballett tanzt Liebe, Tod und Leidenschaft

Die erste Choreografie trägt den Titel „Facetten der Liebe“ – eine Uraufführung, die Robert North für diesen Abend geschaffen hat. „Die Liebe ist der Ursprung des Lebens“, sagt Härtling, „das wollen wir in vier Duetten zeigen.“ Vier Paare tanzen hier Menschen unterschiedlichen Alters in unterschiedlichen Konstellationen. Ein junger Mann und eine junge Frau verkörpern die romantische Liebe. Ein lange verheiratetes Paar spiegelt augenzwinkernd und mit Humor die Dinge des Ehealltags. Das dritte Paar sind ein junger Kunststudent in Schaffenskrise und sein zugewandter Professor. Sie verkörpern die von Freundschaft und Verantwortung geprägte Liebe. Ein altes Paar schließlich steht für die in langen Jahren gewachsene harmonische Zuneigung.