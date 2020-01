Kunst in Krefeld : Kunst als Sehens-Wert in der Galerie von Egon Heidefeld

Egon Heidefeld in seiner Galerie am Ostwall. Seit einem Vierteljahrhundert organisiert der Krefelder Ausstellungen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Seit 25 Jahren stellt der Galerist aus. 2019 war sein Jubiläumsjahr. Die letzte Jubiläums-Schau endet am 11. Januar in den Räumen in der Ostwall-Passage.

Der Anfang war von höchster Prominenz: Annemarie Renger, langjährige Präsidentin des Deutschen Bundestags, hielt die Eröffnungsrede bei der ersten Ausstellung, die Egon Heidefeld kuratiert hat. Das war 1994 – im Bonner Bundes-Presseklub wurden Werke von Conrad Sevens gezeigt. Ein Vierteljahrhundert später ist die Galerie Heidefeld & Partner eine wichtige Kunstadresse in der Seidenstadt. In der Passage am Ostwall bespielt Heidefeld mehrere Räume. 2018 war sein großes Jubiläumsjahr. Und die großen Namen sind geblieben. Die Künstler der Galerie hat Heidefeld in seinen Jubiläumsausstellungen gezeigt: Warhol und Richter, Uecker und Zangs, Picasso und Piene, Kiefer und Polke – und auch etliche regionale Künstler. Die letzte Jubiläumsausstellung ragt in das neue Jahr hinein: „Sehens-Werte“ ist bis 11. Januar am Ostwall 64-66 zu sehen.