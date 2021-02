Karneval in Krefeld : Liebeserklärungen an den Karneval

Krefeld Mit viel Herzblut sind die Karnevalszüge von Uerdingen und Stahldorf im Mini-Format nachgestellt worden. Wir haben uns die Live-Streams angesehen.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. So schade die Absage aller Karnevalszüge ist, hat die Corona-Session doch eines deutlich gemacht: wie groß die Liebe zu dem Brauchtum ist. Der Uerdinger Zug ist mit Herzblut im Miniaturformat nachgestellt und mit viel Humor im Livestream präsentiert worden. Die Mottowagen haben, wie es guter karnevalistischer Brauch ist, aktuelle Themen wie die Krise um den KFC Uerdingen aufgegriffen und online zugeschaltete Jecken schicken das „Uerdingen-Schuss-Peng“ über den Stream – den Gruß der Uerdinger Bürgerwehr. Dass einige Wagen ohne Besatzung an der Rathauskulisse vorbeirollen, kommentieren die beiden karnevalistisch sehr erfahrenen Moderatoren gekonnt: Der Ministerwagen sei eben der einzige mit eingebauter Toilette und die Minister wohl nach zu viel Konsum von Kaffee und Wasser zeitgleich aufs Örtchen entschwunden.

Müllmann Willi, der mit seinem Reinigungswagen hinter dem Stahldorfer Zug her fährt, die Straße kehrt und winkend in die Menge am Straßenrand grüßt, ist zauberhafter Schlusspunkt einer 20-minütigen Liebeserklärung an den Karneval, erdacht und umgesetzt im Jugendzentrum Fischeln von Evelyn Matter und Jürgen Weiland. Die von Kinder und Jugendlichen gebastelten Wagen sind, wie berichtet, als 20-minütiger Stop-Motion-Film animiert worden und haben inzwischen auf Youtube schon mehr als 2000 Zuschauer begeistert. Hier sind die Helau-Rufe echt, sie wurden über eine „Helau-Hotline“ von Fischelner und Stahldorfer Kindern zugeliefert.