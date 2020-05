Gedenken in Krefeld : Shoah-Gedenken: „Jedes Opfer hat einen Namen“

Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle, zündet eine Gedenkkerze in der Villa Merländer an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In zahlreichen Krefelder Wohnungen wurden zum Holocaust-Gedenktag Yom HaShoa die Namen der Opfer gesprochen. Damit kein Name vergessen werde: 994 Menschen sind während des Naziregimes aus Krefeld deportiert und getötet worden.

Das Ergebnis ist tief bewegend, auch wenn sich erst im Nachhinein diese Wirkung entfaltet und von der Vorstellung genährt wird. Dieser 21. April im Corona-Frühjahr hatte eine besondere Kraft. Es war Yom HaShoa, der „Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum“, ein israelischer Nationalfeiertag und Gedenktag für die Opfer der Shoa einerseits und den jüdischen Widerstand und die jüdischen Untergrundkämpfer andererseits. Dazu hatte die NS-Dokumentationsstelle in der Villa Merländer eine Veranstaltung initiiert, die ganz anders verlief als vorgesehen: „Geplant war eine öffentliche Verlesung der Namen der Krefelder Opfer in Kooperation mit der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Krefeld und der Mediothek Krefeld. Die Pandemie ist uns leider dazwischengekommen“, berichtet Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle.

So haben sich die Beteiligten des Projekts entschlossen, über den Tag verteilt jede halbe Stunde die Namen der 994 Opfer aus Krefeld in alphabetischer Reihenfolge in den sozialen Netzwerken zu posten und sie für 24 Stunden stehen zu lassen. „Denn der Grundgedanke hinter dem Yom HaShoa ist: Jeder Mensch hat einen Namen. Und jeder Mensch verdient, dass an ihn erinnert wird“, erklärt Franz. „Wir haben die Follower aufgefordert, laut zuhause die Namen persönlich in ihren vier Wänden zu verlesen. Damit die Opfer nicht vergessen werden. Und viele haben uns zurückgemeldet, dass sie genau dies getan haben.“ Ein bewegendes Bild.

„Wir hatten zudem die Möglichkeit, bei der Verlesung der Namen der Opfer des Institut Terezínské iniciativy, des Forschungsinstituts in Terezin, das unter anderem die Geschichte des Lagers und Ghettos Theresienstadt erforscht, mitzumachen. Nach Theresienstadt ist eine große Zahl der Krefelder Bürger deportiert worden, die als jüdisch verfolgt wurden. Die Möglichkeit, an der dortigen Lesung teilnehmen zu können, fühlte sich sehr passend an“, berichtet Sandra Franz in einem Schreiben an die Mitglieder des Fördervereins Villa Merländer.

Das ursprünglich geplante Projekt der Schüler soll in einem anderen Rahmen präsentiert werden, denn sie haben viel Arbeit in ihre Erinnerungsideen gesteckt. In der Mediothek sollte es dazu eine kleine Präsentation geben.