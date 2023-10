Großes Konzert in Krefeld Als Gustav Mahler in Krefeld zu Weltruhm kam

Ob Gustav Mahler feuchte Hände gehabt hat, bevor er an jenem Juniabend 1902 ans Dirigentenpult trat, ist nicht überliefert. Wie viel Lampenfieber mag er gehabt haben? Er war zwar schon bekannt und geschätzt, aber der 6. Juni 1902 sollte zu einem der wichtigsten Daten seiner Karriere werden. Es war der Abend der Uraufführung seiner Sinfonie Nr. 3 - das Werk, das ihm Weltruhm einbrachte. Ein Werk, das ihm ganz besonders am Herzen lag und das im großen Rahmen des 38. Tonkünstlerfestes des Allgemeinen Deutschen Musikvereins erstmals komplett zu hören sein sollte - in der Stadthalle Krefeld, und vom Komponisten selbst dirigiert.