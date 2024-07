Operettenvorstellung am Schwanenmarkt Theater oepn auir - „Die Csardasfürstin“ tanzt mitten in der City

In der Oper ist die Liebe ein Drama - und am Ende ist mindestens einer tot. Meistens die Frau. „Das ist immer extrem. Operette macht mich leichter“, sagt Hong Zhou. Die Texte seien auch viel humorvoller, findet der Tenor. Und die Rolle des Grafen Boni hat ihn sofort begeistert. Dabei kannte der junge Chinese Emmerich Kálmáns Operette „Die Csárdásfürstin“ bis vor wenigen Monaten noch gar nicht. Jetzt spricht er voller Leidenschaft über die Musik. Am Samstag, 27. Juli, ist er als Boni live und open air in Krefeld zu erleben. Ab 17 Uhr präsentiert der Verein „Music to go“ seine „Operette im Espresso-Format“ am Brunnen vor dem Schwanenmarkt.