Stolpersteine in Krefeld : Wie die Nazis den KZ-Tod banalisierten

„Todesursache: Altersschwäche“. Schwäche oder Krankheit war nicht selten die offizielle Erklärung, wenn Menschen im KZ oder in Euthanasieprogrammen starben. Dieser Totenschein wurde für Agnes Barsdorf ausgefüllt – am 22. Dezember 1942 in Theresienstadt. Sie leitete ab 1897 die Seidenwarenhandlung R.D. Warburg & Co. am Südwall. Foto: NS-Dokumentationsstelle

Krefeld Der 14. November morgen ist in Krefeld ein besonderer Tag des Gedenkens: Es werden neun Stolpersteine an sechs Stellen verlegt, zu jedem gibt es eine künstlerische Gestaltung. Bei einigen Verlegungen werden auch Verwandte der Opfer anwesend sein. Die Geschichten hinter den Steinen sind bewegend.

Von Petra Diederichs

Josefa Flock, 1943 in Hadamar gestorben. Johannes Bückling, wegen „Hochverrats“ verhaftet. Carl Becker und August Kaiser, als Homosexuelle verfolgt und inhaftiert. Jakob Lücker, Kommunist und Widerstandskämpfer. Sie alle haben, ebenso wie die Familie Gründberg/Barsdorf, das Regime der Nationalsozialisten nicht überlebt. Zur Erinnerung an diese Krefelder werden am Donnerstag, 14. November, Stolpersteine verlegt. Jeder Stein steht für ein Schicksal. Nicht immer ist rekonstruierbar, was mit den Menschen passiert ist, die aus Krefeld deportiert wurden. Viele Spuren verlieren sich. Burkhard Ostrowski, Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle Krefeld, hat intensiv recherchiert und bewegende Biografien zusammengetragen. Die neun Steine erinnern an:

(Geldernsche Straße 147) wurde am 19. Februar 1920 geboren. 1926 wurde das Kind in einer Anstalt für katholische weibliche Epilepsiekranke bei Erkelenz aufgenommen „zur Erziehung und wegen mangelhaften häuslichen Verhältnissen“. Ostrowski berichtet: In der Anamnese wurde festgestellt, Josefa sei „ein mittelgroßes, etwas blasses Mädchen von genügendem Körperbau“, das in der geistigen Entwicklung hinter der Norm zurückgeblieben sei. Immer wieder wird von „Anfällen“ und Wutausbrüchen“ berichtet, 1937 folgte die Diagnose „Schwachsinn“ und die Einweisung in eine Anstalt in Düren. Unter den Habseligkeiten der 17-Jährigen: „3 Matrosenkragen, 1 Taschentuch, 1 Puppe“. 1942 kam sie in die Heil- und Pflegeanstalt Kloster Hoven, die die Gestapo regelmäßig kontrollierte. Von 1941 bis 1943 wurden 390 Patientinnen in andere Anstalten transportiert, wo sie ermordet wurden. 1942 wurde Josefa Flocks nach Hadamar gebracht, eine Tötungsanstalt für das NS-Euthanasieprogramm. Allein von Januar bis August 1941 sind dort mehr als 10.000 Menschen durch Gas ermordet worden. Im Februar 1943 erhielt Josefas Mutter ein Schreiben von der Anstalt, dass dieTochter an Lungenentzündung erkrankt und wegen einer Herzschwäche Lebensgefahr nicht ausgeschlossen sei. Vier Tage später kam der Brief mit der Todesnachricht. Ursache: „Lungenentzündung“.

Info Neun Steine an sechs Stellen in der Stadt Die Verlegung ist öffentlich. Beginn 8.45 Uhr, Geldernsche Str. 147. Die Waldorfschule begleitet die Aktion. Weiterer Ablauf (je 20 bis 30 Minuten später): Südwall 11 (Verwandte aus USA angereist, Albert-Schweitzer-Schule begleitet), Stephanstr. 62 (mit Familie), Dreikönigenstr. 29 (Gymnasium Fabritianum), Philadelphiastraße 128 (mit Bündnis für Toleranz), Schützenstr. 12 (mit Fabritianum).

(Südwall 11). Der jüdische Kaufmann Julius Jacob Barsdorf war Seidenwarenhändler. Er übernahm um 1890 die Seidenwarenhandlung R. D. Warburg & Co. im Haus Südwall 11. Seine Frau entstammte einer wohlhabenden Hamburger Bankiersfamilie. Nach seinem Tod 1897 leitete seine Witwe Agnes die Firma, erwarb das Haus am Südwall und zog mit ihren vier Kindern dort ein: Julius, Olga, Alice und Edgar. Julius jun. übernahm später die Firma. Er starb am 21. Juli 1930. Olga heiratete den Kaufmann Julius Grünberg. Mit Sohn Arthur lebte die Familie ab Mai 1933 im Haus Südwall 11. Die Nationalsozialisten schlossen kurz darauf die Firma. Edgar emigrierte nach Südamerika, ebenso sein Neffe Arthur Grünberg. Alice Barsdorf starb am 19. Dezember 1939 eines natürlichen Todes und wurde auf dem Krefelder Neuen jüdischen Friedhof bestattet.

Im November 1938 war das Büro der Krefelder Synagogengemeinde nach der Zerstörung der Synagogen und jüdischen Gemeindeeinrichtungen während des Novemberpogroms ins Haus am Südwall verlegt worden. Das Büro wurde auch als „Judenhaus“ benutzt. Eigentümerin blieb aber bis mindestens 1940 Agnes Barsdorf.

Bis Juli 1942 lebten mindestens 39 Krefelder Jüdinnen und Juden im Haus, meist nur für kurze Zeit. Einigen gelang die Emigration. Die meisten wurden bei den ab Herbst 1941 einsetzenden Deportationen aus Krefeld verschleppt. Irma Barsdorf, die Witwe von Julius Barsdorf jun., emigrierte nach Kuba, später lebte sie in den USA. Agnes Barsdorf sowie Julius und Olga Grünberg wurden am 25. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert. Keiner überlebte.

(Stephanstraße 62), geboren 1908, war Mitinhaber der Möbelfabrik J.A. Böckling, Rheinstraße 29-31, die 300 Mitarbeiter beschäftigte. Er hatte drei Kinder: Johannes jun., Adele und Bruno.

Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten musste die Fabrik 1927 schließen. Böckling sen. verstarb kurz darauf. Der Junior absolvierte eine Lehre als Möbelschreiner und eine kaufmännische Ausbildung in München. 1931 kehrte er nach Krefeld zurück. Er war katholisch erzogen worden und Pfadfinder gewesen. Nun begann er, sich politisch zu engagieren und trat der bündischen Jugend bei, der von Hans Ebeling gegründeten „Pfadfinderschaft Westmark – Jungnationaler Bund“. Ebeling, auch ein Krefelder, war Offizier im Ersten Weltkrieg gewesen. Danach hatte er als Reichswehrangehöriger gegen die rote Ruhrarmee gekämpft. „In der Weimarer Republik waren Ebeling und seine Gruppe den sogenannten Nationalbolschewisten zuzuordnen. Diese „linken Leute von rechts“ hatten eine durchaus rechte politische Gesinnung und waren stramm national eingestellt. Auf der anderen Seite begrüßten sie die Entwicklung in der Sowjetunion und waren punktuell zur Zusammenarbeit mit Kommunisten bereit“, sagt Ostrowski. Böckling stand offenbar rasch zu den führenden Leuten der Gruppe. Die stand unter ständiger Beobachtung durch die Gestapo, die Post der Mitglieder wurde kontrolliert. Zum 11. Januar 1934 löste sich die „Pfadfinderschaft Westmark“ offiziell auf. Ebeling gelang kurz vor seiner Verhaftung die Flucht in die Niederlande.

Böckling heiratete: Auch seine Ehefrau Adelgunde war in der Gruppe aktiv. Die Familie wohnte nun an der Stephanstraße 62. Böckling hielt im Geheimen am Bund fest. 1953 schlug die Gestapo zu. Böckling soll von der Düsseldorfer Gestapo unter fürchterlichen Misshandlungen verhört worden sein. Die Krefelder Mitglieder wurden daraufhin verhaftet, darunter Adelgunde Böckling. Wegen „Vorbereitung zum Hoch- und Landesverrat“ wurde ihnen der Prozess gemacht. Adelgunde Böckling und einige andere waren aus Mangel an Beweisen frei gekommen. Hans Böckling drohte die Todesstrafe. Ebeling organisierte in Belgien, Großbritannien und den Niederlanden eine große Protestkampagne, die Böckling das Leben rettete, er wurde „nur“ zu zwölf Jahren Zuchthaus Ulmer Höhe verurteilt. Am 7. Januar 1943 starb er dort. Eine genaue Todesursache wurde nicht angegeben.

wurde erstmals 1938 wegen Verstoßes gegen Paragraf 175 RStGB zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. 1940 denunzierte ihn ein Mieter seines Hauses bei der Gestapo, weil er Hitler beleidigt habe („Hitler kann mir was driete“, oder „Hitler kann mich mal driete“, Driet = Dreck). Das Verfahren wurde eingestellt, doch Becker wurde 1941 in U-Haft genommen wegen erneuter Verstöße gegen § 175 und zu Zuchthaus verurteilt. Auf Befehl Heinrich Himmlers wurden „Wiederholungstäter“ mit mehr als einem Partner von der Gestapo in „Vorbeugehaft“ genommen. Becker wurde von Düsseldorf nach Dachau deportiert, wo er zunächst als Berufsverbrecher, später als Homosexueller eingetragen war. Becker war noch im Lager, als es Ende April 1945 von US-Truppen befreit wurde. Denen nannte er nicht den wahren Haftgrund, sondern angeblich verweigerte Arbeitsleistung. Körperlich gezeichnet, lebte er bis April 1946 auf dem ehemaligen Lagergelände, dann zog er mit seiner Frau Elisabeth in die Dachauer Stadt. Hier starb er im September 1953. Sein Sohn Karl-Heinz war Soldat in der Wehrmacht geworden, er wurde im Januar 1944 als vermisst gemeldet und 1954 vom Amtsgericht Krefeld für tot erklärt.