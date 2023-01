Vor allem im Handwerk Azubis in Krefeld verzweifelt gesucht

„Ich will jetzt gar nicht die duale Ausbildung gegen das Studium posi­tionieren. Jeder junge Mensch muss für sich den passenden Weg finden. Klar ist aber: In der Ausbildung bekomme ich sofort Geld. Das ge­ringste Ausbildungsentgeld im Kam­merbezirk liegt bei gut 600 Euro. Nach Abschluss verdiene ich gleich ein volles Gehalt. Ich bin Anfang 20, in jedem Fall Vollverdiener. Im Studium ist das meist erst Ende 20 der Fall. Untersuchungen zeigen, dass eine duale Ausbildung im Le­bensverdienst dem Studium im Nor­malfall in nichts nachsteht“, be­tont er.