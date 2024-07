Zeitgenössischer Tanz in Krefeld Tanz im Klärwerk - wo der Körper sich ganz klein anfühlt

An ungewohnten Orten kann Kunst überraschen. Wenn sich Tänzer unter Autobahnbrücken oder im Astwerk von Platanen bewegen, dann weiß man in Krefeld: Es ist „Move in Town“. Zeitgenössischer Tanz erobert außergewöhnliche Locations. In desem Jahr gibt es eine Indoor-Performance. Das historische Klärwerk in Uerdingen soll am 5. und 12. Juli als Kulisse in ganz neue Blickwinkel versetzt werden. Ein Ortstermin mit der Choreografin SE Struck.