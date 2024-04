Polizei Krefeld hat Büreger eingeladen Auf einen Kaffee mit dem Innenminister - Reul stellt sich Fragen der Bürger

Der Anblick auf dem Neumarkt ist ungewöhnlich. Normalerweise kommen sie, wenn etwas passiert ist - ein Verkehrsunfall oder eine Straftat. Die Rede ist von der Polizei. Doch an diesem Montag sind die in Uniform als auch in Zivil vor Ort weilenden Beamten einfach nur für Gespräche mit den Bürgern da. Das Format des NRW-Innenministeriums „Coffee with a cop“ ist erneut in Krefeld eingezogen.