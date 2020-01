Kunst in Krefeld : Künstler sucht die Seele mit 3D-Drucker

Professor Gerhard Hahn zeigt bei Galerie Meta Weber Objekte: Keramiken, die im steinzeitlichen Brennverfahren entstanden sind (hinten) und mit modernster 3D-Drucktechnik (vorn). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Professor Gerhard Hahn zeigt Exponate in archaischer Keramik-Technik und in modernstem Hightech-Verfahren rund um die ewigen Themen Seele und Körper. Die Ausstellung ist ein technisches und künstlerisches Abenteuer.

Die Themen sind so alt wie die Philosophie und die Kunst: Körper und Seele. Oder „Soma & Psyche“ wie die Ausstellung heißt, die heute Abend in der Galerie Meta Weber eröffnet wird. Und sie spannt auch den Bogen von der Steinzeit bis in eine Zukunft, die bislang nur in modernster Hochtechnologie schon Gegenwartsstatus hat – von der archaischen Schwarzbrandtechnik bis zum neuesten 3D-Druck. „Es war ein Abenteuer, sowohl technisch als auch künstlerisch“, sagt Gerhard Hahn. Und das hat er für die Ausstellung sowohl als Künstler, der eine Professur für Keramik-, Porzellan- und Glasdesign an der Hochschule Niederrhein hat, als auch für den Techniktüftler, der er als Ingenieur ebenfalls ist, weidlich ausgenutzt.

Mit Keramik- und Druckobjekten hat er eine kleine, aber beredte Ausstellung zusammengebracht, die mit zahllosen Verweisen der Exponate untereinander und noch mehr Assoziationen beim Anschauenden die existenziellen Fragen aufwirft: Was ist die Seele? Wo sitzt sie? Wie hängt sie mit dem Körper zusammen? „In einer Zeit, die von Logik und Ratio geprägt ist, sind das Körperliche und das Emotionale unterbewertet. Körper und Seele denken auch“, meint der Künstler.

Info Ausstellungseröffnung am heutigen Freitag Die Ausstellung „Soma & Psyche“ in der Galerie Meta Weber, Blumenstraße 2, wird heute um 19 Uhr eröffnet.

Statt einer Rede gibt es ein Round-Table Gespräch zwischen dem Künstler und Ingenieur Gerhard Hahn und dem Sales Engineer Kamil Wlotzka. Zu sehen ist die Ausstellung bis 24. April, mittwochs, 17 bis 20 Uhr, sowie nach Vereinbarung.

Ja, sagt Hahn, natürlich hat ihn als Ingenieur fasziniert, eine technische Innovation bis an die Grenzen aller Möglichkeiten auszureizen: Die Schunk Ingenieurkeramik GmbH aus Willich hat 2015 den weltweit ersten großformatigen 3D-Pulverbett-Drucker für hochwertige Produkte aus Siliciumcarbid entwickelt. Über ein Hochschulprojekt hatte Hahn Kontakt zur Firma, seine Klasse hat Präsentationsobjekte entworfen. „Das Material ist fast so hart wie Diamant und bis 1500 Grad hitzebeständig“, sagt Hahn. Im 150 mal 70 mal 70 Zentimeter großen Drucker, laut Hahn weltweit der größte, ist ein dreidimensionales Objekt entstanden, das auf den ersten Blick an labyrinthische Strukturen eines Gehirns erinnert oder an einen Fingerabdruck. In einer früheren, ebenfalls ausgestellten Keramikarbeit von Hahn findet der Betrachter die Analogie, die hier aber eher an einen Embryo erinnert. Die High-Tech-Objekte muss der Betrachter sich erarbeiten, sie von allen Seiten anschauen, in die Zwischenräume lauern. Dann wirkt die porenfreie leicht glitzernde Oberfläche nicht wie ein vom Rechner ausgespucktes Erzeugnis: Hahn hat Unebenheiten, Ungleichgewichte, Tiefen und Strukturen errechnet. 100 Arbeitsstunden hat er für das 40 Kilo schwere Objekt, das so leicht wirkt, am Computer verbracht.