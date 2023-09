Move!-Festival n Krefeld Der Tanz in den Zeiten des Widerstands

Dorothee Monderkamp ist als stellvertretende Leiterin des Kulturbüros seit Jahren für das Programm des zeitgenössischen Tanzes in der Fabrik Heeder verantwortlich. Ihr liegt daran, dass diese Tanztage die Kulturform stärken, dass sie eine Plattform bieten, auf der sich junge Tänzerinnen und Tänzer, aber auch Institutionen austauschen und Kooperationen schaffen. So spinnen die „Move“-Tage immer auch Netzwerke - unter anderem mit Hochschulen in Krefeld, Essen und Köln, aber auch in andere Genres wie Literatur und Musik. Dabei geht die Planerin kreativ vor. So wird es etwa einen Doppelabend mit einem Tanzgastspiel und einer Lesung geben. Autorin Nadia Shedadeh stellt ihr Buch „Anti-Girlboss“ vor. Sie will zeigen, dass „Widerstand weder laut noch eine Versammlung von Massen mit Plakaten und Megaphonen sein muss, vielmehr eine Übung in Gelassenheit und weniger ,ambition in work & life‘ ist“. Dazu passt die sehr auf Poesie und gedrosseltes Tempo ausgelegte Choreografie von Kolja Huneck. „Er ist eigentlich Zirkuskünstler, aber dieser Abend zeigt ihn so, wie man es nicht erwartet“, berichtet Monderkamp. Statt um Akrobatik geht es um Objektmanipulation - ein Spiel mit Licht und Farben. Zu erleben ist das am 29. September.