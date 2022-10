Die Tickets sind in der Regel schnell weg : Vorverkauf für Nikolausfahrten vom Schluff startet

Die Tickets sind in der Regel schnell weg

Krefeld freut sich auf die beliebten Nikolausfahrten mit der historischen Eisenbahn Schluff. Wer stimmungsvolle Stunden mit und in Krefelds Wahrzeichen verbringen möchte, muss fix sein – die Fahrten sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

(RP) Tickets gibt’s ausschließlich im Vorverkauf und der beginnt am Donnerstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr online im Ticketshop über die Internetseite schluff-krefeld.de. Die SWK empfiehlt, sich möglichst frühzeitig eine Karte zu sichern. Insgesamt gibt es vier Nikolausfahrten - am 3. und 4. Dezember, jeweils um 12.30 Uhr und um 16.30 Uhr ab dem Bahnhof „Krefeld Nord“. Von dort geht es dann hinauf zum Hülser Berg. Mitglieder des SWK-Blasorchesters werden in den Waggons für Nikolaus-Stimmung sorgen und die Fahrgäste beim Singen von Weihnachtsliedern unterstützen. Nach Rückkehr des Schluffs zum Nordbahnhof besteht dort die Gelegenheit für ein Foto mit dem Nikolaus. Die Karten kosten 17 Euro für Erwachsene und beinhalten eine kleine Leckerei. Die Karten für Kinder kosten 13,50 Euro, dafür gibt es zusätzlich eine Überraschung vom Nikolaus persönlich. Aufgrund der starken Nachfrage gibt es pro Käufer maximal acht Karten; Verkauf nur, solange der Vorrat reicht.