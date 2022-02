Viele Angebote zum Impfen : 237. Corona-Todesfall in Krefeld

237. Corona-Todesfall in Krefeld

Auch in dieser Woche gibt es viele Impfangeboe ohne Termin Foto: dpa/Roland Weihrauch

Krefeld Die Inzidenzzahlen sind übers Wochenende erwartungsgemäß gesunken und liegen weit unter Bundesschnitt. Es gibt viele Angebote, wo Krefelder sich ohne Termin impfen lassen können.

Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet das Robert-Koch-Institut am Sonntag. Über Alter, Vorerkrankungen und Impfstatus ist nichts bekannt. Damit sind in Krefeld seit Beginn der Pandemie 237 Menschen mit einer Covid-Erkrankung gestorben.