Theater Krefeld : Robert North setzt Gemälde in Tanz um

Nach Bildern des russischen Avantgarde-Malers Kasimir Malewitsch ist diese Choreografie entstanden. Für die Uraufführung hat André Parfenov die Musik geschrieben. Das Bühnenbild hat Udo Hesse entworfen. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Vier Komponisten, vier Maler: So baut Ballettdirektor Robert North den Abend „Farben der Welt“. Premiere ist am Sonntag, 6. Oktober. Es gibt Live-Musik von den Niederrheinischen Sinfonikern – und eine Uraufführung.

Vivaldi klingt wie ein Venedig-Aquarell von William Turner. Henri Matisse und seine kraftvoll farbigen Zirkus-Bilder verlangen nach der Tonsprache der Moderne, für die Igor Strawinsky Bahn brach. Und wo es nach Musik klingt, ist es nur ein kleiner Schritt zum Tanz: Ballettdirektor Robert North hat sich für seinen neuen Tanzabend von der bildenden Kunst inspirieren lassen. Unter dem Titel „Farben der Welt“ bringt er vier Maler mit vier Komponisten in Verbindung und setzt alles in Tanz um. Die Premiere im Krefelder Theater beginnt am Sonntag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr.

Mit Kunst ist Robert North aufgewachsen. Sein Vater war Bildhauer und Maler; und er selbst hat vor seinem Tanzstudium die Central School of Arts in London besucht. In Museen fühlt er sich wohl. „Bilder beeinflussen uns. Filme, und sogar die Werbung, basieren auf Bildern, die alle kennen“, sagt North und nennt als Beispiel Leonardo da Vinci: „Sein Mann mit den ausgestreckten Armen ist allen ein Begriff, und er wird oft als Symbol eingesetzt.“

Info Zehn Aufführungen bis 11. Januar 2020 Premiere für den Ballettabend „Farben der Welt“ ist Sonntag, 6. Oktober, 19.30 Uhr im Theater Krefeld. Aufführungsdauer zwei Stunden, eine Pause. Weitere Termine 12., 29. Oktober, 2., 10., 15., 21. November, 18., 20. Dezember, 11. Januar Kartentelefon 02151 805125

Sandro Botticelli, William Turner, Henri Matisse und Kasimir Malewitsch liefern die optische Inspiration für den Abend. North will keine Biopics auf die Bühne bringen, keine Kapitel aus den Künstlerbiografien, sondern Stimmungen. Was passiert beim Betrachten der „Verkündigung“ an Maria von 1498 (Botticelli), was beim Ansehen eines schwarzen Quadrats von 1915 (Malewitsch)?

„An diesem Abend können viele Tänzer ganz viele verschiedene Dinge machen. Es gibt nicht nur zwei Solisten, sondern eine Reihe von Soloparts“, erklärt der Ballettchef. Optisch dürfte es ein Feuerwerk werden, akustisch ebenfalls. Denn die Niederrheinischen Sinfoniker musizieren live unter der Leitung von Yorgos Ziavras.

Im Mittelpunkt wird eine Uraufführung stehen: Der Pianist und Komponist André Parfenov hat sich intensiv mit der avantgardistischen Kunst von Kasimir Malewitsch (1879-1935) auseinandergesetzt und eine Musik geschrieben, die dem Duktus des Erfinder des Schwarzen Quadrats entspricht. In abstrakten Kostümen sollen die Tänzer die gemalten Formen in die dritte Dimension bringen.

Der Abend beginnt mit Henri Matisse (1869-1954). Dessen Zirkusmotiv-Scherenschnitte, die in den 1940er Jahren für Aufsehen gesorgt haben, stellt North in Verbindung zur Musik von Igor Strawinsky. „Seine Miniaturen passen mit ihrem komödiantischen Ton sehr gut zu den Bildern“, sagt der Chefchoreograf.

Im 15. Jahrhundert war die Verkündigung, dass Maria den Sohn Gottes gebären werde, ein beliebtes Motiv. Zu den bekanntesten Werken zählt das Gemälde von Sandro Botticelli (1445-1510). North interessiert das Schicksal von Maria. „Sie schenkt das Leben. Wie hart muss es für eine Mutter sein, die ihren Sohn in seinen 30ern so sterben sieht?“ Begleitet wird es von einer Musik, die Howard Blake ursprünglich für eine britische Fernsehserie geschrieben hat. Zu seinen bekanntesten Kompositionen gehört der Soundtrack zu „Flash Gordon“, den er gemeinsam mit Queen entwickelt hat.

Die letzte Choreografie „Tempus Fugit“ wird bei langjährigen Ballettfans Erinnerungen wecken. In seiner ersten Spielzeit als Choreograf am Gemeinschaftstheater hat Robert North die Lebensfreude junger Menschen bereits auf die Bühne gebracht. Entwickelt hatte er es ursprünglich für die Eleven des Konservatorium in Lyon, um die unterschiedlichen Schrittfolgen zu präsentieren. Dazu passt bestens die heitere Musik von Antonio Vivaldi. Und die wiederum soll die Licht- und Landschaftsbilder von William Turner klangmalerisch unterlegen.

21 Tänzerinnen und Tänzer werden auf der Bühne zu sehen sein. Als die Neuen aus dem Projekt „Das Junge Theater“, das finanziell vom NRW-Kultursekretariat gefördert wird, werden sich Julianne Cederstam und Alice Franchini vorstellen.