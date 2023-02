Krefeld investiert 400.000 Euro in modernste Technik Laserblitzer sollen Raser stoppen

Im vergangenen Jahr „blitzte“ es 71.712-mal aus den fünf Fahrzeugen des Fachamtes. In 2022 kamen so Geldbußen inklusive Gebühren und Auslagen in Höhe von rund 2.750.000 Euro zusammen. Zusätzlich wurden 7.170 Fälle wegen Geschwindigkeitsüberschreitung von der Polizei an die Zentrale Bußgeldstelle der Stadt Krefeld übermittelt, in denen ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden ist. Die damit verbundenen Einnahmen beliefen sich auf 575.000 Euro. Die höchste Überschreitung in der Stadt betrug – bei einem Tempolimit von 70 – insgesamt 75 Kilometern pro Stunde (145 km/h, auf der Gladbacher Straße). Das kostete 800 Euro plus weitere Auslagen und Gebühren. Zudem gab es zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.