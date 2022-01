Beratung und mobiles Impfen : Neues Impfangebot am Ostwall

Vivien Fischinger und Theresa Herbrand von 1-2-3 Piks am Ostwall 106 bieten Impfungen mit und ohne Termin. Foto: Mareen Fischinger

Krefeld Drei junge Ärzte aus Krefeld haben sich zusammengetan und eine Impfpraxis am Ostwall eröffnet. Dort gibt es den Piks mit und ohne Termin. Auch buchen kann man die Ärzte.

Wer seiner Belegschaft während der Mittagspause eine Impfung anbieten möchte oder beim Thema Erstimpfung unsicher ist, der findet in der neuen Praxis 1-2-3 Piks am Ostwall Ansprechpartner. Seit dem 28. Dezember bieten die drei jungen Ärzte Vivien Fischinger, Theresa Herbrand und Marc Struß hier nicht nur Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit und ohne Termin an. „Als Besonderheit bieten wir auch mobile Impfaktionen an, bei welchen wir in die Betriebe und Lokationen kommen können und das gesamte Team impfen“, berichtet Fischinger. Die nächsten Termine für eine solche Aktion stehen bereits fest und finden zum Beispiel in einem Kölner Fotostudio und in einer Tierarztpraxis in Viersen statt.

Die drei Initiatoren sind oder waren in Krankenhäusern in Krefeld, Düsseldorf und Essen tätig und impfen an den Nachmittagen in der Praxis am Ostwall. Die Idee dazu entstand Anfang Dezember, als man sich über steigende Infektionszahlen unterhalten und sich gefragt habe, wie man die Impfkampagne weiter ankurbeln könne, erzählt Herbrand. „Dann ging alles ziemlich schnell. Durch einen Bekannten kamen wir in Kontakt mit dem Besitzer der Praxisräume am Ostwall und dann ging es los“, sagt sie.

Die Resonanz sei in den ersten Tagen sehr gut gewesen. „Viele Leute sind neugierig, da man durch das Schaufenster direkt zu uns hineingucken kann“, erzählt Herbrand. Bereits am zweiten Tag seien mehr als 30 Patienten in die Praxis gekommen. „Viele von ihnen wollten sich erst einmal von uns beraten lassen. Anders als der Hausarzt, der manchmal nicht so viel Zeit hat, können wir uns die Zeit nehmen“, erklärt die Ärztin. Unter den Besuchern seien sowohl diejenigen, die sich spontan boostern lassen wollten, als auch diejenigen, die sich den Piks zum ersten Mal abholen. „Das hat mich persönlich sehr überrascht, dass viele Erstimpfungen dabei waren. Ich schätze, dass sich einige aufgrund der 2G-plus-Regelung nun doch zur Impfung entschließen.“