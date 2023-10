An der Rheinstraße Deutschlands erstes Veganland Plus ist in Krefeld

Auf den ersten Blick sieht es wie ein normaler Imbiss aus. Der Blick auf die Speisekarte zeigt unter anderem Wraps, Hot Dogs, Nuggets, Burger, Lahmacun und Çiğ Köfte. Doch egal, um was es sich handelt, überall steht das kleine Wörtchen „vegan“ daneben. An der Rheinstraße in Krefeld hat Veganland Plus eröffnet. Und damit ist Krefeld in eine Vorreiterrolle geschlüpft.