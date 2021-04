Corona in Krefeld : 141. Covid-Opfer in Krefeld

Krefeld Eine Person von Mitte 60 ist jetzt mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Über Vorerkrankungen ist nichts bekannt. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert steigt leicht auf 139,4 an.

(ped) Wieder ist in Krefeld ein Mensch in Zusammenhang mit Covid 19 gestorben. Das Gesundheitsamt meldet, dass eine Person Mitte 60 verstorben ist, von der keine Vorerkrankungen bekannt gewesen sind. Das ist das 141. Todesopfer der Pandemie in Krefeld. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit Stand Karfreitag (0 Uhr) auf 139,4 gestiegen. Am Donnerstag hatte das Robert-Koch-Institut den Wert der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch mit 138,1 angeben. Es liegen nun auch mehr Covid-Patienten im Krankenhaus. 25 werden zurzeit stationär behandelt, am Vortag waren es 13.Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation (Vortag: drei), drei Menschen müssen beatmet werden (Vortag zwei).