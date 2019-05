Wahlkampf : NPD-Plakate in Krefeld zugelassen

(Symbolfoto). Foto: Florian Schuh/dpa/Florian Schuh

Krefeld Die umstrittenen Plakate, die in Mönchengladbach gerichtlich verboten wurden, sind in Krefeld noch nicht aufgetaucht. Die Stadt kündigt an, umgehend zu reagieren, falls sie gesichtet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Empörende NPD-Plakate wie in Mönchengladbach sind in Krefeld nicht bekannt. Die Stadt habe der NPD auf ihren Antrag hin die Genehmigung erteilt, Wahlplakate im Stadtgebiet Krefeld anzubringen, und zwar mit den üblichen Auflagen, erläuterte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Bisher sei nicht bekannt, ob auch in Krefeld eines der Wahlplakate mit der Aufschrift „Migration tötet“ angebracht worden sei. Hinweise und Beschwerden über solche Plakate lägen nicht vor. „Sollten aber entsprechende Hinweise eingehen, gehen wir diesen selbstverständlich umgehend nach“, hieß es weiter.

Für Mönchengladbach hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden, dass das Plakat der rechtsextremen Partei abgehängt werden muss, und damit eine Verfügung des Gladbacher Oberbürgermeisters bestätigt Der Slogan sei volksverhetzend, erklärte das Gericht. Zuvor hatten ostdeutsche Städte die Plakate abgehängt. Weitere Städte könnten folgen, jedoch muss jede einzeln aktiv werden.

(vo)