Rundgang für Demokratie „Internationale Wochen gegen Rassismus“ starten in Krefeld

Am 7. März laden die Projekte „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ und NRWeltoffen zum Poetry Slam für Schüler ein. In vier Stunden erhalten die Jugendlichen wertvolle Tipps zum Schreiben und Vortragen kreativer Texte. Der Poetry Slam findet von 10 bis 14 Uhr in den Räumen des Fachbereichs an der Hansastraße 32 statt. Am 15. März gibt es den DaZ-Tag im Berufskolleg Glockenspitz. Von 9 bis 16 Uhr werden Vorträge und Workshops zum Thema DaZ (Deutsch als Zweitsprache) abgehalten. Hierzu sind Lehrkräfte aller Schulen und Interessierte eingeladen. Außerdem wird am 21. März von 16 bis 19 Uhr an der Hansastraße 32 ein Argumentationstraining von dem Theaterpädagogen Jürgen Albrecht angeboten. In der Schulung zum Thema „Parolen Paroli“ werden sich die Teilnehmenden theoretisch und praktisch mit geeigneten Argumentationsstrategien gegen Stammtischparolen auseinandersetzen.