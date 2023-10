Freitag, 20. Oktober, in Krefeld Krefelder Hochschulmesse „Studienstart“

Was soll ich studieren? Wie finde ich einen Studienplatz? Passt eine Ausbildung besser zu mir? Die Hochschulmesse „Studienstart“ hilft, die passenden Antworten zu finden. Freitag, 20. Oktober, sollten sich alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer weiterführender Schulen unbedingt notieren. Denn an diesem Tag präsentiert die Agentur für Arbeit Krefeld die Krefelder Hochschulmesse „Studienstart“. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr stellen sich in der Sporthalle am Berufskolleg Uerdingen, Alte Krefelder Straße 93, 47829 Krefeld, mehr 30 Hochschulen, Institutionen und Unternehmen aus der Region und aus den Niederlanden vor.