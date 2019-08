Weltweiter Megatrend : Diese Kleidung gibt es in Krefelds erster Boutique für interreligöse Mode

Krefeld Kleidung, die weit und bequem geschnitten ist, ist weltweit auf dem Vormarsch. Der Trend heißt Modest Fashion, „Bescheidene Mode“. In Krefeld hat das erste Geschäft eröffnet.

Der Trend, dem sie mit ihrem Angebot folgt: Frauen tragen lockere Kleidung, die nur wenig Haut zeigt, so dass sie den spirituellen und stilistischen Anforderungen verschiedenster Glaubensrichtungen und Lebensanschauungen gerecht wird. Große Labels wie Dolce & Gabbana, Mango, Tommy Hilfiger und auch H&M sind mit ihren offiziellen Modest-Fashion-Kollektionen Trendsetter. Der von Modemagazinen wie der Vogue als „Milliarden schwerer Markt“ eingestufte Megatrend etablierte sich in den vergangenen Jahren auf den Laufstegen der ganzen Welt.

„Modest Fashion bedeutet für mich Kreativität. Jede Frau hat eine eigne Auslegung und versteht etwas anderes unter bescheidener Mode. Das ist okay und auch gut so. Auf theologische Diskussionen lasse ich mich daher gar nicht erst ein“, sagt sie. Umso mehr freue sie sich über die Rückmeldungen der Follower, die sich von ihren Bildern inspirieren lassen.

Schon lange sind es nicht nur religiöse Frauen, die sich für körperferne Kleidung interessieren. Mittlerweile hat der Markt auch Frauen ohne religiösen Hintergrund als Konsumentinnen gewonnen. So bevorzugen Anhänger der von Rudolf Steiner geprägten Anthroposophie (der Begründer der Waldorfschule) Naturstoffe wie Leinen oder Baumwolle, die bequem zu tragen sind. Auch sie werden in den Modest-Fashion-Kollektionen fündig.

Das Wort „Hemdem“ stamme aus dem Persischen und bedeute „Freundschaft“. „Für mich ist das Besondere an dieser Mode, dass sie Stereotype über Bord wirft. Viele meiner Kundinnen profitierten an den heißen Tagen von den luftigen Leinenkleidern. Besonders die Oversize-T-Shirts mit Statement-Aufdruck kamen bei jungen Frauen gut an. Und alle, die sich in engen Röhrenjeans nicht wohl fühlen, finden hier weit geschnittene Hosen“, erklärt Celik.